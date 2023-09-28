Хаби Алонсо впервые высказался о возможном назначении в «Реале»

«Тренировать «Мадрид»? Сейчас только сентябрь», — заявил Хаби Алонсо на пресс-конференции.

«Я по-прежнему сосредоточен. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены», - добавил тренер «Байера» из Леверкузена.

Мадридский «Реал» был тесно связан с назначением Алонсо, своего бывшего игрока. Ожидается, что летом итальянский тренер покинет «Реал Мадрид» и переедет в Бразилию в качестве тренера сборной.

Алонсо блестяще выступает с тех пор, как стал тренером Леверкузена. Испанец вывел их в полуфинал европейского турнира, и они играют атакующий футбол.

Мадридский «Реал» также связывают с тренером «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который блестяще показывает себя в Премьер-лиге.