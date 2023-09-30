«Идеальный план» «Реала» на этот сезон разрушил один игрок. И это не Мбаппе

У мадридского «Реала» был идеальный план на этот сезон, в котором Карим Бензема был капитаном и 9-м номером, сообщает Marca.

Ни Килиана Мбаппе, ни тем более Харри Кейна «бланкос» не собирались подписывать. Стоимость обоих игроков превысила бы 100 млн евро, а Флорентино Перес не хотел тратить так много.

Мадридцы уже потратили более 100 млн евро и не собирались тратить столько же на еще одного игрока. Таким образом, клуб рассчитывал, что Бензема будет целовать эмблему еще год и уйдет в 2024-м.

К сожалению для Переса, ситуация быстро изменилась, когда Бензема получил предложение на 200 млн евро в сезон от саудовцев. Перес настаивал на том, чтобы сэкономить деньги для подписания Мбаппе в 2024 году, и поэтому на трансферном рынке не рассматривался другой топ-нападающий. «Мадрид» оказался в неопределенности, и теперь меняется.

Реакцией «Реала» стало подписание 33-летнего Хоселу на правах аренды. Также был возвращен Браим Диас, чтобы компенсировать уход Марко Асенсио. Карло Анчелотти сменил основную схему команду, однако теперь стало известно, что итальянец покинет клуб после этого сезона.