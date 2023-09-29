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Продолжение истории с 8-летней девочкой, которой на мадридском дерби желали смерти: ее поддержали все игроки «Реала»

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Девочка собрала полную коллекцию автографов.

Об этой ужасной истории мы уже не раз рассказывали. Перед матчем 6-го тура Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Клуб отреагировал молниеносно - тут же пригласил девочку на стадион, а также устроил встречу со всеми игроками команды - все футболисты сфотографировались с юной болельщицей и оставили памятные автографы.

3 комментария

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Александр ЦСКА
Ультрас Атлетико животные. Девочка то что вам сделала 8 летняя.
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pasmike
Красивый жест!
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Нургалиев Разрешил
Ответ Александр ЦСКА
Ультрас Атлетико животные. Девочка то что вам сделала 8 летняя.
Ну, она была в футболке Винисиуса, а значит это опять Вини провоцировал
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