Продолжение истории с 8-летней девочкой, которой на мадридском дерби желали смерти: ее поддержали все игроки «Реала»

Девочка собрала полную коллекцию автографов.

Об этой ужасной истории мы уже не раз рассказывали. Перед матчем 6-го тура Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Клуб отреагировал молниеносно - тут же пригласил девочку на стадион, а также устроил встречу со всеми игроками команды - все футболисты сфотографировались с юной болельщицей и оставили памятные автографы.