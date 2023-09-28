Капитан «Реала» - капитан навсегда💙💙💙 Серхио Рамос в «Севилье» руководит всеми на поле и, похоже, готовится к тренерской карьере

У него точно получится.

После 2 сезонов в «ПСЖ» экс-капитан «Реала» не поехал на заработки на Ближний Восток, а вернулся в родную «Севилью», где с первых дней взвалил на себя бремя лидерства.

Но не все так гладко в родном клубе. Накануне неизвестные ограбили дом защитника. Инцидент произошел 20 сентября, в день матча «Севильи» и «Ланса» в Лиге чемпионов (1:1).

Злоумышленники проникли в дом, когда там находились четверо детей Рамоса и два воспитателя. Сам футболист в этот момент играл за «Севилью», а его жена уехала из города по работе. Сумма причиненного ущерба не уточняется – известно только то, что дети и воспитатели не пострадали.

Отмечается, что это не первая попытка ограбления дома Рамоса. В 2012 году злоумышленники проникли в мадридский дом игрока, когда испанец находился там со своей супругой. Преступники вынуждены были скрыться с пустыми руками.