«Реал» хочет поднять настроение маленькой девочке, подвергшейся расистским оскорблениям перед мадридским дерби. Клуб пригласил ее вместе с семьей на матч против «Лас-Пальмаса»

Достойный поступок.

«Реал» хочет порадовать девочку, которая подверглась оскорблениям от фанатов «Атлетико» во время дерби, и пригласил ее вместе с семьей на сегодняшний матч против «Лас-Пальмаса», сообщил Марио Кортегана из The Athletic.

8-летняя чернокожая девочка пришла на мадридское дерби в футболке Винисиуса вместе с мамой и тетей, и возле стадиона «Метрополитано» на них посыпались расистские оскорбления со стороны группы болельщиков «Атлетико».

Ла Лига предупредила полицию об инциденте, и жалоба направлена в прокуратуру. В среду маму и тетю девочки пригласили в штаб-квартиру Ла Лиги — организация предложила помощь и поддержку после инцидента.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил The Athletic, вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо пригасил всю семью на вип-ложу «Сантьяго Бернабеу» на матч Ла Лиги против «Лас-Пальмаса», чтобы немного скрасить впечатления от посещения прошлого матча мадридцев.