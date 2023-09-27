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Следующий сезон «Мадрид» начнет с новым тренером. Как будет выглядеть схема при Хаби Алонсо

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Испанца отправляют в «королевский клуб».

В испанских и немецких СМИ активно муссируется тема, что следующим тренером «Мадрида» станет Хаби Алонсо. Этот слух успел даже прокомментировать Анчелотти.

Если Алонсо действительно возглавит «королевский клуб», то мы можем ожидать немедленных изменений в расстановке команды. Даже если состав не изменится.

Не секрет, что Хаби предпочитает выстраивать атакующую игру, сохраняя при этом надежную оборону. Это объясняет, почему его «Байер» в этом сезоне уже забил 29 мячей и пропустил всего 6.

Любимая расстановка Хаби Алонсо − 3-4-2-1. При игре в тройке испанец использует двух быстрых вингеров, которые также действуют как вингбеки. В этой системе два защитника прикрывают центр поля, а также двух атакующих полузащитников или вингеров. И, как правило, в составе тренера есть «девятка». Этим летом в «Леверкузен» пришел Виктор Бонифасе и нигериец сходу стал забивать.

Вот как, скорее всего, будет выглядеть нынешний состав «Мадрида» при Алонсо:

В такой расстановке «Реал» будет иметь трех защитников у ворот, а перед ними − Камавинга и Тчуамени. Таким образом, в команде остается пять игроков, способных атаковать соперника с любой стороны, включая Вальверде и Гарсию в качестве вингбэков.

Что может помешать этой команде забивать в среднем три гола за игру?

Запасным вариантом может стать схема 4-2-3-1.

Учитывая, какими игроками сейчас обладает «Мадрид», Алонсо может перейти и на четверку защитников. Можно ждать, что и здесь найдется место для двух хавбеков оборонительного плана, а перед ними сыграет Беллингем.

На флангах Винисиус и Вальверде или Родриго обеспечат ширину. С такой расстановкой «Мадрид», как ожидается, станет настоящей голевой силой.

1 комментарий

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Harut Hovsepyan
В принципе, я не против посмотреть на Реал с тремя защитниками в лице Алабы, Рюди и Милитао, но только при условии, что мы купим Дэвиса летом.

Слева с ним ротировать Франа, справа - Карвахаля с Вальверде. Остальные слоты займут Кама и Тчуамени в центре, Джуд "десяткой", и Вини с Родриго впереди.

На бумаге этот состав - мощный вполне, как будет в реале - не знает никто, так что ждем лета)
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