«Реал Мадрид» не проиграл ни одного из 34 матчей с «Лас-Пальмас» на «Бернабеу»: смотрим на статистику перед встречей

Сегодня вечером «Реал Мадрид» сыграет с «Лас-Пальмас» в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти хочет исправиться после поражения в дерби, а ее соперник – впервые выиграть на «Сантьяго Бернабеу». Давайте взглянем на самую любопытную статистику противостояния команд:

«Реал Мадрид» не проигрывал ни в одном из последних семи матчей против «Лас-Пальмас» в Ла Лиге (5 побед, 2 ничьи). Последний раз «сливочные» оступились в 2001 году, проиграв 2:4. Самая длительная беспроигрышная серия из 28 матчей пришлась на 1951-1971 года (21 победа, 7 ничьих).

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» не проиграл ни одного из 34 матчей с «Лас-Пальмас» в Ла Лиге (29 побед, 5 ничьих).

«Реал Мадрид» забивал в каждом из последних 13 матчей Ла Лиги на домашнем стадионе (всего 32 гола).

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проведет свой первый матч в Ла Лиге против «Лас-Пальмаса» - итальянец одержал как минимум одну победу над 25 из 26 соперников, с которыми он встречался ранее в турнире, за единственным исключением «Жироны».

«Лас-Пальмас» не побеждал ни в одном из своих последних 51 матче с мадридскими командами в Ла Лиге, последняя победа была зафиксирована в 1969 году в матче с «Атлетико» (1:2).