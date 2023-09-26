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Анчелотти не планирует отходить от схемы 4-4-2. Все дело в одном игроке 😮

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Карло Анчелотти заявил, что не будет делать изменения в схеме мадридского «Реала», несмотря на тяжелое поражение 3:1 от мадридского «Атлетико».

Итальянский тренер уверен, что расстановка 4-4-2 поможет раскрыться звездному новичку королевского клуба.

Carlo Ancelotti hints at Jude Bellingham role change as Real Madrid face Manchester United - Manchester Evening News

«Изменю ли я схему? Как я уже сказал, у каждой расстановки есть свои плюсы и минусы. При 4-4-2 позиция Беллингема дает нам преимущество, и я думаю, что она хорошо подходит остальным нашим игрокам.

Против «Атлетико» мы немного забыли о том, как нужно играть», - заявил Анчелотти.

1 комментарий

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Mirhodi Mirfayziev
он же в Дортмунде 4-3-3- играл же
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