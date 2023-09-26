Карло Анчелотти заявил, что не будет делать изменения в схеме мадридского «Реала», несмотря на тяжелое поражение 3:1 от мадридского «Атлетико».

Итальянский тренер уверен, что расстановка 4-4-2 поможет раскрыться звездному новичку королевского клуба.

«Изменю ли я схему? Как я уже сказал, у каждой расстановки есть свои плюсы и минусы. При 4-4-2 позиция Беллингема дает нам преимущество, и я думаю, что она хорошо подходит остальным нашим игрокам.

Против «Атлетико» мы немного забыли о том, как нужно играть», - заявил Анчелотти.