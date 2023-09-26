Беллингем заставил соперников уважать себя одним жестом. Фанаты «Атлетико» в восторге
В шестом туре Ла Лиги мадридский «Реал» уступил «Атлетико» (1:3). Несмотря на первое поражение в чемпионате, Джуд Беллингем намеренно обошел эмблему «Атлетико», изображенную возле входа в подтрибунку.
Похоже, Джуд изменил решение в последний момент – вот это уважение к сопернику!
Фанаты «Атлетико» положительно оценили жест Беллингема: 💭 «Показывает уровень на поле и вне его. Респект».
💭 «Достойный поступок».
💭«Великолепный жест».
💭 «Уважение к сопернику».
💭 «Мое уважение к Джуду».
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