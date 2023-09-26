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Беллингем заставил соперников уважать себя одним жестом. Фанаты «Атлетико» в восторге

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В шестом туре Ла Лиги мадридский «Реал» уступил «Атлетико» (1:3). Несмотря на первое поражение в чемпионате, Джуд Беллингем намеренно обошел эмблему «Атлетико», изображенную возле входа в подтрибунку.

Похоже, Джуд изменил решение в последний момент – вот это уважение к сопернику!

Фанаты «Атлетико» положительно оценили жест Беллингема: 💭 «Показывает уровень на поле и вне его. Респект».

💭 «Достойный поступок».

💭«Великолепный жест».

💭 «Уважение к сопернику».

💭 «Мое уважение к Джуду».

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