Винисиус почти месяц не выходил на поле из-за травмы, но теперь готов вернуться в состав «Реала».

Бразилец зашел в X, чтобы отправить сообщение болельщикам:

«Я ГОТОВ!!!!», - написал Вини.

Винисиус занимался в общей группе в понедельник и даже забил на тренировке несколько голов.

По сообщениям источников, Вини может выйти в стартовом составе против «Лас-Пальмас» в среду, а Хоселу вернется на скамейку запасных.

Помощь бразильца очень пригодится «Мадриду», только что потерявшему очки в дерби и первую строчку в Ла Лиге.