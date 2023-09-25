Винисиус оставил сообщение болельщикам «Реала» перед предстоящим матчем
Винисиус почти месяц не выходил на поле из-за травмы, но теперь готов вернуться в состав «Реала».
Бразилец зашел в X, чтобы отправить сообщение болельщикам:
«Я ГОТОВ!!!!», - написал Вини.
Винисиус занимался в общей группе в понедельник и даже забил на тренировке несколько голов.
По сообщениям источников, Вини может выйти в стартовом составе против «Лас-Пальмас» в среду, а Хоселу вернется на скамейку запасных.
Помощь бразильца очень пригодится «Мадриду», только что потерявшему очки в дерби и первую строчку в Ла Лиге.
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