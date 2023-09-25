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Винисиус оставил сообщение болельщикам «Реала» перед предстоящим матчем

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Винисиус почти месяц не выходил на поле из-за травмы, но теперь готов вернуться в состав «Реала».

Бразилец зашел в X, чтобы отправить сообщение болельщикам:

«Я ГОТОВ!!!!», - написал Вини.

Винисиус занимался в общей группе в понедельник и даже забил на тренировке несколько голов.

По сообщениям источников, Вини может выйти в стартовом составе против «Лас-Пальмас» в среду, а Хоселу вернется на скамейку запасных. 

Помощь бразильца очень пригодится «Мадриду», только что потерявшему очки в дерби и первую строчку в Ла Лиге.

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