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Через несколько дней после начала продаж iPhone 15 глава Apple Тим Кук посетил базу мадридского «Реала»

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Интересно, с подарками приехал?

22 сентября по всему миру стартовали продажи смартфонов серии iPhone 15 - предварительные заказы принимались с 15 сентября. Apple опубликовала пресс-релиз, в котором напомнила, что вместе с iPhone 15 на полках магазинов появились Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

А уже через пару дней после этого глава корпорации приехал с визитом на базу «Реала» и даже получил памятную футболку.

Тим посетил тренировку команду и поприветствовал капитана Начо и главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

2 комментария

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Артём Поддубный
Замечательная новость)
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Артем Гладских
ну посетил , молодец.
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