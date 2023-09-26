Интересно, с подарками приехал?

22 сентября по всему миру стартовали продажи смартфонов серии iPhone 15 - предварительные заказы принимались с 15 сентября. Apple опубликовала пресс-релиз, в котором напомнила, что вместе с iPhone 15 на полках магазинов появились Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

А уже через пару дней после этого глава корпорации приехал с визитом на базу «Реала» и даже получил памятную футболку.

Тим посетил тренировку команду и поприветствовал капитана Начо и главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.