В беседе с прессой после мадридского дерби босс «Реала» Карло Анчелотти объяснил, что именно не получилось у его команды в воскресенье:

«Наша проблема была не в атаке, а в обороне. Все голы были, по сути, копиями, все они пришли от центральных защитников, которые не были хорошо расположены. Я думаю, что мы могли бы сыграть лучше.

«Атлетико» – одна из лучших оборонительных команд. Они сильны в дуэлях, с ними нелегко найти пространство. Но это не должно быть оправданием. Очевидно, что когда что-то не получается, это моя ответственность. Это не игроки, это все моя вина.

Мы расстроены, злы, но мы должны учиться и идти дальше».