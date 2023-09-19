«Родриго непросто в таких матчах. Он хорош, когда получает больше свободного пространства, но здесь было очень мало свободных зон», – заявил Карло Анчелотти в интервью после игры «Реала» с «Унион Берлин» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«У него не было возможности сыграть на открытом пространстве, ему не повезло, потому что он не смог реализовать 2-3 голевых момента», – добавил Карло.

В этом сезоне Родриго забил за «Реал Мадрид» пока только в одном матче – на старте Ла Лиги в ворота «Атлетика».

Джуд Беллингем стал автором единственного гола в прошедшем матче на 94-й минуте и принес «Реалу» победу над «Унион Берлин» со счетом 1:0.

А как вам игра Родриго в Лиге чемпионов?