Вновь принес победу «Реалу» на последних минутах.

Джуд Беллингем забил в этом сезоне больше, чем все остальные игроки «Реала».

В среду полузащитник принес команде победу над «Унионом» (1:0) в Лиге чемпионов точным ударом на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Всего у англичанина 6 голов за 6 игр в составе мадридцев в этом сезоне. Все остальные футболисты «Реала» в сумме забили 5 раз: Хоселу – 2, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор – по 1.

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