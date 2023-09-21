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Джуд Беллингем становится иконой Мадрида - с самого начала сезона забивает решающие голы и эпично их празднует💙💙💙

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Вновь принес победу «Реалу» на последних минутах.

Джуд Беллингем забил в этом сезоне больше, чем все остальные игроки «Реала».

В среду полузащитник принес команде победу над «Унионом» (1:0) в Лиге чемпионов точным ударом на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Всего у англичанина 6 голов за 6 игр в составе мадридцев в этом сезоне. Все остальные футболисты «Реала» в сумме забили 5 раз: Хоселу – 2, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор – по 1.

А его уже фирменное празднование.... Скоро «Бернабеу» забудет легендарное Siuuu Роналду.

2 комментария

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Azam1707
Бернабеу никогда не забудет празднование Роналду
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zukov
Круче всего это делал король Эрик
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