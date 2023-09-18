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У «Реала» был серьезный интерес к Кейну до его перехода в «Баварию». Стало известно, сколько «Мадрид» был готов заплатить за форварда

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Мадридский «Реал» действительно был серьезно заинтересован в подписании Харри Кейна до того, как летом он перешел в мюнхенскую «Баварию», утверждает «The Athletic».

«Мадрид» подготовил предложение, которое не соответствовало ожиданиям «Тоттенхэма». «Реал» сделал оффер в размере 60 млн фунтов стерлингов, что никак не соответствовало запросам «шпор». В итоге «Бавария» выкупила Кейна за 85 млн фунтов стерлингов.

После дорогих подписаний Азара и Йовича «Мадрид» осторожничает с большими суммами, особенно за возрастных игроков.

Revealed: how much Real Madrid were willing to pay for Harry Kane before Bayern Munich move (reliability: 5 stars)

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