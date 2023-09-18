Мадридский «Реал» действительно был серьезно заинтересован в подписании Харри Кейна до того, как летом он перешел в мюнхенскую «Баварию», утверждает «The Athletic».

«Мадрид» подготовил предложение, которое не соответствовало ожиданиям «Тоттенхэма». «Реал» сделал оффер в размере 60 млн фунтов стерлингов, что никак не соответствовало запросам «шпор». В итоге «Бавария» выкупила Кейна за 85 млн фунтов стерлингов.

После дорогих подписаний Азара и Йовича «Мадрид» осторожничает с большими суммами, особенно за возрастных игроков.