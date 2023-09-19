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Мбаппе заключил новое соглашение с «ПСЖ», это хорошая новость для «Реала»

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«Килиан Мбаппе согласился не получать свой ежегодный бонус лояльности, чтобы снова играть за «ПСЖ», — сказал Фабрицио Романо в своем подкасте.

«Судя по тому, что я слышал, я думаю, что следующим летом его пунктом назначения станет «Реал Мадрид», — добавляет журналист.

Мбаппе должен был получить бонус лояльности в размере 40 миллионов евро за то, что он останется в «ПСЖ» в этом сезоне, но игрок согласился отказаться от денег, чтобы ему разрешили уйти из команды бесплатно в 2024 году. 

Следует отметить, что этим летом «Реал» не предпринимал никаких попыток подписать Мбаппе, поскольку не хотел трансферной битвы с «ПСЖ».

Тем не менее, следующим летом «Лос Бланкос» приложит все усилия, чтобы заполучить игрока, поскольку он будет доступен бесплатно.

 

8 комментариев

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Mereng17
Ответ войд
Надеюсь этого токсика никогда не увижу в Реале Он упустил свой шанс в прошлом сезоне Так-же надеюсь что это последний сезон клоуна Переса во главе Реала
Серьезно?! Перес клоун?! Ммм… ээээ… Ok уроки сделал?
+2
-1
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Нефанатик
Мбаппе отказывается от 40 млн. Но детки на спорте утверждали что он жадный до безумия
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