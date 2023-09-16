Вчера «Реал Мадрид» одержал победу над «Реал Сосьедад» со счётом 2:1, но на этот раз обошлось без помощи Джуда Беллингема.

Результативная серия из четырёх матчей англичанина прервалась в прошедшей игре.

Несмотря на это, Беллингем был одним из лучших в составе «Мадрида» на поле, он руководил игрой в полузащите и показывал впечатляющий футбол.

Ключевая статистика Беллингема в матче против «Реал Сосьедад» показывает, насколько он был хорош даже без забитых голов: