Зинедин Зидан сейчас находится на стадионе "Реал Мадрид Кастилья", сообщает Марио Кортегана.

Француз наблюдает за тем, как команда Рауля сыграет с «Атлетико Мадрид Б» в третьем дивизионе Испании.

Зидан, который в настоящее время не имеет работы, часто приезжает в Мадрид, чтобы посмотреть, как его бывший клуб или их молодежные команды играют в футбол.

К перерыву в Вальдебебасе счет 1:1. Нико Пас забил гол в пользу Кастильи.

Кастилья на данный момент занимает 8-е место в своей лиге. Места со 2 по 5 гарантируют командам места в плей-офф Сегунды.