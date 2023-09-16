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Зидана заметили на базе Реала: он приехал посмотреть игру «Кастильи»

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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Зинедин Зидан сейчас находится на стадионе "Реал Мадрид Кастилья", сообщает Марио Кортегана.

Француз наблюдает за тем, как команда Рауля сыграет с «Атлетико Мадрид Б» в третьем дивизионе Испании.

Зидан, который в настоящее время не имеет работы, часто приезжает в Мадрид, чтобы посмотреть, как его бывший клуб или их молодежные команды играют в футбол.

К перерыву в Вальдебебасе счет 1:1. Нико Пас забил гол в пользу Кастильи.

Кастилья на данный момент занимает 8-е место в своей лиге. Места со 2 по 5 гарантируют командам места в плей-офф Сегунды.

 

2 комментария

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Asker Nourusov
Зизу что-то задумал 🤨🤨🤨🤨?)))
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