Попало на камеру: Беллингем не поверил глазам, когда увидел карточку в EAFC 24. Одноклубник поиздевался над его реакцией
Джуд Беллингем, а также его товарищи по команде «Реал Мадрид» Браим Диас, Лукас Васкес и Родриго увидели свои обновленные рейтинги в EAFC 24, ранее известной как FIFA. Английского полузащитника спросили, какова, по его мнению, его скорость.
«Должно быть около 84», – уверенно предсказал Беллингем. Однако когда он узнал, что на самом деле его темп равен 76, у Беллингема отпала челюсть:
«Вы что, шутите? В прошлые годы я был больше, значит, я стал хуже?».
Браим продолжил издеваться над ним, имитируя манеру бега. «Ты все время так бегаешь, брат».
Возможно, темп Жуда в игре и снизился, но это абсолютно не влияет на его игру за «Мадрид».
В первых четырех матчах за «Реал» 20-летний футболист забил пять мячей и отдал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Неплохо для игрока с темпом 76, не так ли?
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