Джуд Беллингем, а также его товарищи по команде «Реал Мадрид» Браим Диас, Лукас Васкес и Родриго увидели свои обновленные рейтинги в EAFC 24, ранее известной как FIFA. Английского полузащитника спросили, какова, по его мнению, его скорость.

«Должно быть около 84», – уверенно предсказал Беллингем. Однако когда он узнал, что на самом деле его темп равен 76, у Беллингема отпала челюсть:

«Вы что, шутите? В прошлые годы я был больше, значит, я стал хуже?».

Браим продолжил издеваться над ним, имитируя манеру бега. «Ты все время так бегаешь, брат».

Возможно, темп Жуда в игре и снизился, но это абсолютно не влияет на его игру за «Мадрид».

В первых четырех матчах за «Реал» 20-летний футболист забил пять мячей и отдал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Неплохо для игрока с темпом 76, не так ли?