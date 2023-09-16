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Попало на камеру: Беллингем не поверил глазам, когда увидел карточку в EAFC 24. Одноклубник поиздевался над его реакцией

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Джуд Беллингем, а также его товарищи по команде «Реал Мадрид» Браим Диас, Лукас Васкес и Родриго увидели свои обновленные рейтинги в EAFC 24, ранее известной как FIFA. Английского полузащитника спросили, какова, по его мнению, его скорость.

«Должно быть около 84», – уверенно предсказал Беллингем. Однако когда он узнал, что на самом деле его темп равен 76, у Беллингема отпала челюсть:

«Вы что, шутите? В прошлые годы я был больше, значит, я стал хуже?».

Браим продолжил издеваться над ним, имитируя манеру бега. «Ты все время так бегаешь, брат».

Возможно, темп Жуда в игре и снизился, но это абсолютно не влияет на его игру за «Мадрид».

В первых четырех матчах за «Реал» 20-летний футболист забил пять мячей и отдал одну голевую передачу, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Неплохо для игрока с темпом 76, не так ли?

2 комментария

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Mustang Shelby
я не согласен у него должно быть 80 выше
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Morpeh Kaspiya
Ответ Mustang Shelby
я не согласен у него должно быть 80 выше
Не менее.
+1
0
+1
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