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4 футболиста молодежки «Реала» арестованы за съемку и распространение сексуального видео с несовершеннолетней. Похоже, втянут игрок основы «Мадрида»

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Четыре футболиста молодежки мадридского «Реала» арестованы за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней, сообщает El Confidencial. Отмечается, что полиция изъяла их телефоны.

Заявление в полицию Канарских островов подала 6 сентября мать 16-летней девушки. По ее словам, один из футболистов записал интимное видео с ее дочерью, а после распространил его через WhatsApp. Издание отмечает, что сексуальный контакт произошёл по взаимному согласию.

В отношении арестованных игроков ведется расследование. Предварительно, помимо них в деле могут отметиться и несколько футболистов основной команды «Реала». В клубе же заявили, что организовали собственную проверку произошедшего. Главный подозреваемый – 16-летний игрок «Реал Мадрид С», отправивший видео партнерам по команде. Сообщается, что его партнеры быстро передали видео по цепочке. Следователи предполагают, что в дело могут быть втянуты и игроки основной команды, а именно Эдуардо Камавинга.

Любопытное стечение обстоятельств: после публикации новости в El Confidencial Орельен Тчуамени опубликовал фото, на котором смотрим в телефон вместе с Камавингой, и которое лайкнул Карим Бензема – ранее он был обвинен в нескольких сексуальных скандалах.  

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