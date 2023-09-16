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«Реал» продлил контракт со «следующим Карвахалем». Анхель Карвахаль наколотил 24 мяча за сезон

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Мадридский «Реал» достиг договоренности о продлении контракта с выпускником «Кастильи» Анхелем Карвахалем – нападающим, которого называют «следующим Карвахалем».

Контракт, заключенный с перспективным 19-летним игроком, позволит ему остаться в клубе до 2027 года.

Прошлым летом молодой Карвахаль был близок к уходу из «Реала», поскольку в аренде забил 24 мяча за «Райо Вальекано». Но «Мадрид» не отпустил Карвахаля.

По данным AS, тренеры выделяют у Анхеля умение реализовывать полументы и инстинкт форварда. Возможно, именно такого нападающего сейчас не хватает «Мадриду».

Real Madrid renew 19-year-old academy prospect's contract until 2027 - report - Madrid Universal

4 комментария

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Дзюбиньо
Будующая звезда 🌟
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Илья Белкин
такие игроки конечно же не помешают первой команде, надо как-то больше доверять что-ли им
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ANDI
Дали бы парню шанс в 1-й команде.
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corazón blanco
Ответ ANDI
Дали бы парню шанс в 1-й команде.
Анчелотти - это не про шансы молодым, к моему большому сожалению. Но надеюсь, что в следующем году придет условный Хаби Алонсо и такие парни, как Карвахаль и Нико Пас будут получать свои шансы.
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