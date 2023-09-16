Мадридский «Реал» достиг договоренности о продлении контракта с выпускником «Кастильи» Анхелем Карвахалем – нападающим, которого называют «следующим Карвахалем».

Контракт, заключенный с перспективным 19-летним игроком, позволит ему остаться в клубе до 2027 года.

Прошлым летом молодой Карвахаль был близок к уходу из «Реала», поскольку в аренде забил 24 мяча за «Райо Вальекано». Но «Мадрид» не отпустил Карвахаля.

По данным AS, тренеры выделяют у Анхеля умение реализовывать полументы и инстинкт форварда. Возможно, именно такого нападающего сейчас не хватает «Мадриду».