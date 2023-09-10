Джуд Беллингем едва успел перебраться в «Реал», но уже стал одним из важнейших игроков команды Анчелотти.

За «сливочных» он провел всего четыре матча, в которых забил пять голов и отдал ассист. У многих полузащитник уже начал ассоциироваться с «Мадридом»! Даже его партнеры по сборной Англии говорят о «королевском клубе», вспоминая Джуда.

Райса попросили одним словом описать игроков «трех львов». Например, для Чилуэлла он подобрал слово «спокойный», а для Магуайра – «зверь». Когда Деклана спросили о Беллингеме, он уверенно ответил: «Мадридиста».

В отборе Евро-2024 сборная Англии занимает первое место в группе с Украиной, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

Подопечные Саутгейта не смогли обыграть украинцев в 5-м туре квалификации. Встреча закончилась со счетом 1:1, Джуд не отметился результативными действиями. 12 сентября Англия проведет товарищеский матч с Шотландией, затем игроки вернутся в расположение клубов.

Как вам ассоциация Райса? А как бы вы одним словом описали Беллингема?