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Родриго не определился с кумиром. Боготворил Роналду, а сейчас помог Неймару обогнать Пеле и называет кумиром его

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Если раньше Родриго боготворил Криштиану Роналду, то теперь молодой бразилец считает футбольным кумиром Неймара.

В матче против Боливии к отбору на ЧМ-2026 Неймар и Родриго оформили по дублю и ассисту каждый. После матча Родриго сказал: «Неймар – мой кумир. То, что мне удалось помочь ему стать лучшим бомбардиром нашей сборной, останется в моей памяти навсегда».

Rodrygo e konfirmon pensionimin e Neymar me kombëtare | Gazeta Lajm

Благодаря ассисту Родриго Неймар забил 78-й гол за сборную. На 90-й минуте Неймар забил еще один и довел свое общее число мячей за Бразилию до 79. Тем самым он превзошел легендарного Пеле, который до ухода из спорта набил 77 голов за сборную.

Винисиус также поздравил Неймара: «Поздравляю, брат, я рад за тебя».

У Родриго пока всего четыре гола за сборную Бразилии.

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