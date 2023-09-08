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Браим Диас: «Мне нравится этот дух победителя у «Мадрида»

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Нападающий Браим Диас стал одним из усилений «Мадрида» в текущем сезоне, вернувшись после своей очень удачной аренде в «Милане». Футболист проанализировал начало сезона под руководством Карло Анчелотти.

О команде.

«Команда в отличной форме, хочет побеждать. Мы провели удачную серию матчей, в том числе совершили камбэк на «Бернабеу». Все игроки привносят то, что и должны в команду. У нас очень талантливый состав - это видно на поле и отражено в очках в турнирной таблице», - заявил Браим официальным СМИ клуба.

О матче с «Хетафе»

«Я готов помогать команде в игровое время, которое мне выделяют. В матче с «Хетафе» я появился на поле в хороший момент и внес свою лепту. Тренер доволен, он просит меня использовать каждую минуту игрового времени и пытаться изменить ход игры, так я и сделал».

О своей роли

«Я сосредоточен на том, чтобы помогать команде всем, чем могу, как в атаке, так и в обороне. Нужно всегда быть готовым на 100%, потому что уровень состава очень высок, нужно выкладываться полностью».

О ДНК «Мадрида»

«Мне нравится этот дух победителя. Нравится знать, что в любой момент, любой игрок может проявить свой талант и забить. Футбол – командная игра, и здесь ты понимаешь, что можешь совершить камбэк в любом матче, потому что у вас в составе отличные футболисты. Кроме того, болельщики очень поддерживают. На каждой тренировке мы повышаем свой уровень и делаем по шагу вперед – на поле во время матчей это видно».

О Лиге чемпионов

«Я жду не дождусь услышать гимн Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Первый матч дома, и я хочу им насладиться. У нас плотный календарь, матчи каждые три дня, но мы готовы. Я уверен, что все сложится удачно, потому что у нас великолепная команда».

3 комментария

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Xbhxj Fifi
Анчи дай игровое время Браиму и он покажет себя с лучшей стороны
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Rister81
Мадрид этим и славится,вера в свои силы,жажда побед и несгибаемый характер 👑🤍🤍
0
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