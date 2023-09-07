Кепа подтвердил в чате для СМИ в четверг, что «Челси» изо всех сил старался удержать его, когда в августе «Реал» и «Бавария» обратились за его подписью.

«Мое намерение — остаться здесь больше чем на год», — сказал Кепа Коупу.

«Я чувствовал, что пришло время сменить обстановку. Я сначала хотел остаться. Но потребовалось всего несколько звонков, потому что когда звонит «Реал Мадрид», это другое дело. Я чувствовал, что проект «Челси» был неправильным».

«Реал Мадрид» подписал Кепу только из-за неожиданной травмы Тибо Куртуа в начале сезона.

Контракт Кепы с «Реалом» рассчитан на один год. Это означает, что клуб может позволить ему вернуться в «Челси» в конце сезона.