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Кепа раскритиковал «Челси» и намекнул на то, что хочет остаться в «Реале» после 2024 года

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Кепа подтвердил в чате для СМИ в четверг, что «Челси» изо всех сил старался удержать его, когда в августе «Реал» и «Бавария» обратились за его подписью.

«Мое намерение — остаться здесь больше чем на год», — сказал Кепа Коупу.

«Я чувствовал, что пришло время сменить обстановку. Я сначала хотел остаться. Но потребовалось всего несколько звонков, потому что когда звонит «Реал Мадрид», это другое дело. Я чувствовал, что проект «Челси» был неправильным».

«Реал Мадрид» подписал Кепу только из-за неожиданной травмы Тибо Куртуа в начале сезона.

Контракт Кепы с «Реалом» рассчитан на один год. Это означает, что клуб может позволить ему вернуться в «Челси» в конце сезона.

 

3 комментария

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Unknown Forusha
Нафиг он нужен при живом куртуа?
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Влад Неаференко
а где критика? обожаю такие заголовки
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Bolvan
Ответ Unknown Forusha
Нафиг он нужен при живом куртуа?
Если он согласиться быть вторым номером ,тогда он хороший вариант
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