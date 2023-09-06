Сыграть вместе уже не выйдет 🥲

Бразильский юный талант Эндрик уже совсем скоро станет игроком мадридского «Реала». Сейчас у 17-летнего игрока не лучший период карьеры, и он с нетерпением ждет переезда в Испанию. В разговоре с французским изданием L’Equipe он сказал, что готов к этому знаковому моменту.

«Я работаю каждый день, чтобы приехать в «Мадрид» готовым помочь команде. Давление? Я к этому привык. Это неприятно, но мне придется с этим смириться».

В ходе интервью форварда спросили, кто является его образцом для подражания. В отличие от своих собратьев-бразильцев Родриго и Винисиуса, он назвал не Криштиану Роналду.

«Я «девятка», но в душе «десятка». Я любил Карима Бензема с тех пор, как он играл в «Лионе». Когда Криштиану ушел, он взял все в свои руки. Я много смотрел на него по телевизору, его стиль игры очень вдохновляет».

Эндрик наконец прибудет на «Бернабеу» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.