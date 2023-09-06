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Эндрик назвал одного из «галактикос» своим кумиром. И нет, это не Роналду

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Сыграть вместе уже не выйдет 🥲

Бразильский юный талант Эндрик уже совсем скоро станет игроком мадридского «Реала». Сейчас у 17-летнего игрока не лучший период карьеры, и он с нетерпением ждет переезда в Испанию. В разговоре с французским изданием L’Equipe он сказал, что готов к этому знаковому моменту.

«Я работаю каждый день, чтобы приехать в «Мадрид» готовым помочь команде. Давление? Я к этому привык. Это неприятно, но мне придется с этим смириться».

В ходе интервью форварда спросили, кто является его образцом для подражания. В отличие от своих собратьев-бразильцев Родриго и Винисиуса, он назвал не Криштиану Роналду.

«Я «девятка», но в душе «десятка». Я любил Карима Бензема с тех пор, как он играл в «Лионе». Когда Криштиану ушел, он взял все в свои руки. Я много смотрел на него по телевизору, его стиль игры очень вдохновляет».

Эндрик наконец прибудет на «Бернабеу» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

5 комментариев

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SAKE01
Главный не стал Рейнером только лучшие с первого захода становится игроком основы Реала , даже такие звезды как Азар и Кака остались за бортом.
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Нефанатик
Ответ Mustang Shelby
ты как всегда на позитиве
Я в отличии от вас объективен, для меня не достаточно быть игроком Реала что бы считаться лучшим. Для вас и Райньер тоже Мега топ игрок.
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Артём Поддубный
эх, стараться тебе нужно, чтобы не поехать в аренду уже зимой следующего года.
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