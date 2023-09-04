📸 В конце матча с «Хетафе» «Бернабеу» запел Hey Jude. Оператор запечатлел эмоциональную реакцию Беллингема
За четыре матча в составе «королевского клуба» Беллингем справедливо заслужил любовь болельщиков. Англичанин забил в каждой игре «Мадрида» в новом сезоне.
Встреча с «Хетафе» не стала исключением. В том матче Джуд уже в добавленное время забил победный гол «Реала». В благодарность «Сантьяго Бернабеу» запел песню Hey Jude культовой группы The Beatles. Оператор сумел запечатлеть реакцию англичанина.
Сперва Беллингем остановился, чтобы вслушаться в голоса болельщиков.
А когда англичанин понял, что фанаты поют Hey Jude, на его лице появилась широкая улыбка.
После матча Беллингем признался в любви поклонникам «Мадрида»:
«Когда болельщики пели Hey Jude, мне хотелось просто остановиться и слушать их. У меня дрожали ноги. Каждый раз, когда я показываю хорошую игру, чувствую их поддержку.».
Успел ли Джуд завоевать ваше сердце?
В Новом Завете несколько Иуд: 2 апостола (Искариот и Фаддей) + брат Христа по отцу + там ещё кто-то был. Короче говоря, нормальное имя. По миру много всякого посвящённого св. Иуде, например знаменитая больница в Мемфисе. Но в России такое не принято.