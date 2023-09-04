За четыре матча в составе «королевского клуба» Беллингем справедливо заслужил любовь болельщиков. Англичанин забил в каждой игре «Мадрида» в новом сезоне.

Встреча с «Хетафе» не стала исключением. В том матче Джуд уже в добавленное время забил победный гол «Реала». В благодарность «Сантьяго Бернабеу» запел песню Hey Jude культовой группы The Beatles. Оператор сумел запечатлеть реакцию англичанина.

Сперва Беллингем остановился, чтобы вслушаться в голоса болельщиков.

А когда англичанин понял, что фанаты поют Hey Jude, на его лице появилась широкая улыбка.

После матча Беллингем признался в любви поклонникам «Мадрида»:

«Когда болельщики пели Hey Jude, мне хотелось просто остановиться и слушать их. У меня дрожали ноги. Каждый раз, когда я показываю хорошую игру, чувствую их поддержку.».

Успел ли Джуд завоевать ваше сердце?