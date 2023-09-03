85-летний болельщик «Реала» сумел посмотреть игру с «Хетафе» с трибун.

Его внучка поблагодарила бывшего игрока «Реала» Альваро Техеро, который сделал это возможным.

«Большое вам всем спасибо 🥹🫶🏾 Мой дедушка очень счастлив. Вся эта мечта стала возможной благодаря Альваро».

Muchas gracias a todos 🥹🫶🏾 Mi abuelo no podía estar más emocionado y más feliz. Todo este sueño fue posible gracias a @alvarotejero2 🤍 https://t.co/BwCiizJ287 — sandraaliste (@sandraaliste10) September 3, 2023

Альваро Техеро был игроком «Реала» с 2005 по 2019 год, сыграв один раз за первую команду. Затем он покинул клуб и перешел в «Эйбар», где продолжает играть и сейчас.