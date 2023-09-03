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85-летний болельщик «Реала» посмотрел игру с «Хетафе» с трибун: все благодаря экс-игроку «Реала», которого вы даже не вспомните

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85-летний болельщик «Реала» сумел посмотреть игру с «Хетафе» с трибун.

Его внучка поблагодарила бывшего игрока «Реала» Альваро Техеро, который сделал это возможным.

«Большое вам всем спасибо 🥹🫶🏾 Мой дедушка очень счастлив. Вся эта мечта стала возможной благодаря Альваро».

Альваро Техеро был игроком «Реала» с 2005 по 2019 год, сыграв один раз за первую команду. Затем он покинул клуб и перешел в «Эйбар», где продолжает играть и сейчас.

 

3 комментария

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Иван Воронин
почему это не вспомним? отлично помню, так как в фифе его всегда в аренду отдавал)))
+6
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+6
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Dayway
Да почему не вспомним!? Парня точно заявляли ещё с Кастильи. Не помню, выходил ли в основной команде, но кто за Реал болеет, тому фамилия знакома совершенно точно
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Roman Betenya
Ответ Иван Воронин
почему это не вспомним? отлично помню, так как в фифе его всегда в аренду отдавал)))
Аналогично :)
0
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