10 комментариев

Эндрик вышел со скамейки запасных в матче «Палмейрас» против «Коринтианс» и чуть не сломал ногу.

На последних секундах матча Эндрик возглавил контратаку своей команды и сделал отличный пас на одноклубника, но прежде 17-летний игрок рисковал получить серьезную травму в результате ужасного подката.

Представитель команды-соперника Мэйкон совершил грубый фол на Эндрике и был удален, но только после просмотра VAR.

Напомним, что Эндрик будет выступать за «Реал Мадрид» со следующего сезона, когда ему исполнится 18 лет.