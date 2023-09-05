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Эндрику чуть не сломали ногу в матче за «Палмейрас»: жуткий подкат на бразильце📸

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Эндрик вышел со скамейки запасных в матче «Палмейрас» против «Коринтианс» и чуть не сломал ногу.

На последних секундах матча Эндрик возглавил контратаку своей команды и сделал отличный пас на одноклубника, но прежде 17-летний игрок рисковал получить серьезную травму в результате ужасного подката.

Представитель команды-соперника Мэйкон совершил грубый фол на Эндрике и был удален, но только после просмотра VAR.

Напомним, что Эндрик будет выступать за «Реал Мадрид» со следующего сезона, когда ему исполнится 18 лет.

 

 

 

10 комментариев

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Rail Ragimkhanov
А почему Эндрик будет выступать за Мадрид в Испании после того как ему исполнится 18 , а остальные могут играть и в более младшем возрасте ? Например тот же Арда Гюлер или Ламин Ямаль и.т.д , кто нибудь в курсе?
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Brigande
Ответ Rail Ragimkhanov
А почему Эндрик будет выступать за Мадрид в Испании после того как ему исполнится 18 , а остальные могут играть и в более младшем возрасте ? Например тот же Арда Гюлер или Ламин Ямаль и.т.д , кто нибудь в курсе?
Вроде закон Фифа такой , что футболистов из не ЕС можно только с 18 заявлять .
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Салават Абдурахманов
бедолага
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Станислав Шлыков
Хорошо не в опорную
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Артём Поддубный
в Кастилье разве что будет играть
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FRM
такую мощную ноги вряд ли можно таким подкатом сломать
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Mustang Shelby
этого подкачика надо наказывать строго, может он специально сделал так как завидует парнишке
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distress of ignorance
Выглядит страшно
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Артём Поддубный
Ответ Rail Ragimkhanov
А почему Эндрик будет выступать за Мадрид в Испании после того как ему исполнится 18 , а остальные могут играть и в более младшем возрасте ? Например тот же Арда Гюлер или Ламин Ямаль и.т.д , кто нибудь в курсе?
Все дело в паспорте европейского союза.
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Dayway
Ответ Rail Ragimkhanov
А почему Эндрик будет выступать за Мадрид в Испании после того как ему исполнится 18 , а остальные могут играть и в более младшем возрасте ? Например тот же Арда Гюлер или Ламин Ямаль и.т.д , кто нибудь в курсе?
Несмотря на упрощенную паспортную бюрократию между Испанией и Южной Америкой, ФИФА пытается защитить детей от несвоевременного переезда. Европейские клубы, до этого, подшакаливали талантов, перевозили к себе, а если те не оправдывали ожиданий сливали и забывали. Зачастую просто ломали карьеру. Но эти правила распространяются только на Евросоюз
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