История, которую репостнул даже Джуд Беллингем.

В минувшем туре Ла Лиги «Реал» у себя дома обыграл «Хетафе» 2:1. Воспитанник «Реала» Борха Майораль, играющий за «Хетафе», открыл счет на 11-й минуте. Хоселу забил на 47-й. Победный мяч на 95-й минуте забил Джуд Беллингем – у него 5 голов и ассист в 4 играх за «Реал».

Вскоре у себя в соцсетях Джуд опубликовал историю одного из болельщиков, присутствовавших на матче - благодаря своей внучке он в первые в 85 лет посетил «Сантьяго Бернабеу».