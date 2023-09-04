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Лучшая история этого уикенда: внучка впервые привезла своего 85-летнего дедушку на «Сантьяго Бернабеу» - он не смог сдержать слез

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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История, которую репостнул даже Джуд Беллингем.

В минувшем туре Ла Лиги «Реал» у себя дома обыграл «Хетафе» 2:1. Воспитанник «Реала» Борха Майораль, играющий за «Хетафе», открыл счет на 11-й минуте. Хоселу забил на 47-й. Победный мяч на 95-й минуте забил Джуд Беллингем – у него 5 голов и ассист в 4 играх за «Реал».

Вскоре у себя в соцсетях Джуд опубликовал историю одного из болельщиков, присутствовавших на матче - благодаря своей внучке он в первые в 85 лет посетил «Сантьяго Бернабеу».

3 комментария

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Man in Blanco
Блин сам аж всплакнул. Трогательно
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Brigande
Ответ Всё знаю
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Душнила)
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