Благодаря голам Хоселу и Джуда Беллингема в субботу «Реал» обыграл «Хетафе» 2:1.

Теперь у команды Карло Анчелотти 12 очков в четырех матчах при восьми забитых и всего двух пропущенных. Таким образом, мадридцы уверенно лидируют в Ла Лиге.

Даже если «Атлетико» и «Барселона» обыграют своих соперников в воскресенье, они все равно будут занимать второе место с десятью очками. А вот «Реал» уходит на международный перерыв лидером чемпионата.