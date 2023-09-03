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Чистое лидерство. Как будет выглядеть таблица Ла Лиги на международный перерыв?

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Благодаря голам Хоселу и Джуда Беллингема в субботу «Реал» обыграл «Хетафе» 2:1.

Теперь у команды Карло Анчелотти 12 очков в четырех матчах при восьми забитых и всего двух пропущенных. Таким образом, мадридцы уверенно лидируют в Ла Лиге.

Даже если «Атлетико» и «Барселона» обыграют своих соперников в воскресенье, они все равно будут занимать второе место с десятью очками. А вот «Реал» уходит на международный перерыв лидером чемпионата.

2 комментария

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Asker Nourusov
Хотелось б, ещё чтоб Реал взял требл , в этом сезоне , но думаю будет сложновато в Лч, будем надеется 🙏
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Сергей Добрынин
8 забитых мячей это конечно хорошо . Но если учитывать, что больше 50% этих мячей забил Джуд , это настораживает
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