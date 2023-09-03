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«Он всех нас удивил». Анчелотти назвал качество Беллингема, которое его больше всего удивило

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Джуд Беллингем забил очередной победный мяч, обеспечив «Реалу» три очка в субботнем матче с «Хетафе».

Выступая перед прессой после игры, Карло Анчелотти высоко оценил игру английского полузащитника:

«Джуд очень хорошо двигается без мяча. Он разрывает линии, отлично двигается. Он очень спокоен и сосредоточен. Но это меня не удивляет. Что меня действительно удивляет, так это то, сколько голов он забил в первых матчах. Он удивил всех нас, в том числе и себя, я думаю.

Он очень хорошо адаптировался. Он может забить 15 голов без проблем».

Беллингем уже забил пять мячей всего в четырех матчах Ла Лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата.

My legs were shaking' - Bellingham left stunned as Real Madrid fans sing 'Hey Jude' after late winner | Goal.com

3 комментария

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aya
Пожалуй лучший трансфер этого лета! Реал забрал идеального для себя игрока
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Asker Nourusov
Джуди - будущее Мадрида !!!, удачи - и не оставливайся, !!!
+1
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ParvizLNDRreal
Перес заложил фундамент центральной оси Реала, лет на 10 вперед. Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Джуд.
+1
0
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