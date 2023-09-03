Джуд Беллингем забил очередной победный мяч, обеспечив «Реалу» три очка в субботнем матче с «Хетафе».

Выступая перед прессой после игры, Карло Анчелотти высоко оценил игру английского полузащитника:

«Джуд очень хорошо двигается без мяча. Он разрывает линии, отлично двигается. Он очень спокоен и сосредоточен. Но это меня не удивляет. Что меня действительно удивляет, так это то, сколько голов он забил в первых матчах. Он удивил всех нас, в том числе и себя, я думаю.

Он очень хорошо адаптировался. Он может забить 15 голов без проблем».

Беллингем уже забил пять мячей всего в четырех матчах Ла Лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата.