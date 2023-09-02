17 комментариев

И это взаимно.

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем очень мощно начал карьеру в новом клубе. В Ла Лиге прошло всего четыре тура, а англичанин уже забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Уникальности достижению добавляет факт, что четыре − победные.

Очевидно, что футболист быстро адаптировался к игре за «королевский клуб» и нашел взаимопонимание с партнерами. Но также Беллингем добился главного: любви трибун «Бернабеу». Сегодня он подтвердил, что это взаимно.

«Когда они (трибуны) пели «Hey, Jude», мне хотелось просто остановиться и слушать их. У меня дрожали ноги. Меня подписали как раз ради таких моментов. Каждый раз, когда я показываю хорошую игру, то чувствую их поддержку. Не знаю, чем я это заслужил. Надеюсь и дальше вносить свой вклад».

Сразу после победного гола Джуд побежал к хозяйским трибунам с криками «Vamos». Эта футболка и эта команда точно ему к лицу.

«Место, не похожее ни на какое другое. Mi Casa!» − написал игрок в Твиттере.