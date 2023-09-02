17 комментариев

«У меня дрожали ноги». Беллингем признался в любви трибунам «Бернабеу»
И это взаимно.
Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем очень мощно начал карьеру в новом клубе. В Ла Лиге прошло всего четыре тура, а англичанин уже забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Уникальности достижению добавляет факт, что четыре − победные.
Очевидно, что футболист быстро адаптировался к игре за «королевский клуб» и нашел взаимопонимание с партнерами. Но также Беллингем добился главного: любви трибун «Бернабеу». Сегодня он подтвердил, что это взаимно.
«Когда они (трибуны) пели «Hey, Jude», мне хотелось просто остановиться и слушать их. У меня дрожали ноги. Меня подписали как раз ради таких моментов. Каждый раз, когда я показываю хорошую игру, то чувствую их поддержку. Не знаю, чем я это заслужил. Надеюсь и дальше вносить свой вклад».
Сразу после победного гола Джуд побежал к хозяйским трибунам с криками «Vamos». Эта футболка и эта команда точно ему к лицу.
«Место, не похожее ни на какое другое. Mi Casa!» − написал игрок в Твиттере.
И для фанатов клуба это большая радость видеть как игрок забивает в каждом матче, важные голы.
Покажите Боули как должен играть футболист за 100млн :)
Видимо, как-то по-разному мы понимаем этот термин.
А ничего, что эту систему строили вокруг Роналду не просто так?!
Абсолютно нормально строить игру вокруг одного игрока, если он способен давать результат.
Хотя понятно, что дело в том, что талантливые англичане были и до Беллингема (Санчо тот же).
Видимо мы по-разному читаем одни и те же буквы
Удачи Беллингему!