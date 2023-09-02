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«У меня дрожали ноги». Беллингем признался в любви трибунам «Бернабеу»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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И это взаимно.

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем очень мощно начал карьеру в новом клубе. В Ла Лиге прошло всего четыре тура, а англичанин уже забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Уникальности достижению добавляет факт, что четыре − победные.

Очевидно, что футболист быстро адаптировался к игре за «королевский клуб» и нашел взаимопонимание с партнерами. Но также Беллингем добился главного: любви трибун «Бернабеу». Сегодня он подтвердил, что это взаимно.

«Когда они (трибуны) пели «Hey, Jude», мне хотелось просто остановиться и слушать их. У меня дрожали ноги. Меня подписали как раз ради таких моментов. Каждый раз, когда я показываю хорошую игру, то чувствую их поддержку. Не знаю, чем я это заслужил. Надеюсь и дальше вносить свой вклад».

Сразу после победного гола Джуд побежал к хозяйским трибунам с криками «Vamos». Эта футболка и эта команда точно ему к лицу.

«Место, не похожее ни на какое другое. Mi Casa!» − написал игрок в Твиттере.

17 комментариев

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Роман
Последний игрок в Реале, который так ярко зажигал был Роналду.
И для фанатов клуба это большая радость видеть как игрок забивает в каждом матче, важные голы.
+24
-3
+21
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JENNINGS
Потрясающее чувство! Успехов в следующих матчах, Джуд! Главное не снижать к себе требований, и тогда, я надеюсь, Беллингем станет легендой «Мадрида»!
+12
-3
+9
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Proline
Ответ Waiway
в статье такого и не написано. Видимо мы по-разному читаем одни и те же буквы
Как удобно, когда есть кнопка "редактировать". Можно молча поправить "все" на "четыре" и выставить комментатора идиотом. Никита, стыдно.
+9
0
+9
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Александр Тихенко
Васкес. Спасибо.
+4
0
+4
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Денис Кателин
Отличный старт, Джуда!
Покажите Боули как должен играть футболист за 100млн :)
+4
0
+4
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Proline
Как можно в четырёх играх забить пять победных мячей?
Видимо, как-то по-разному мы понимаем этот термин.
+6
-2
+4
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Дороф
Ответ Nika Disaltre
Где-то грустит Бензема, который работал на статистику КР7, а по факту оказалось, что он не только не хуже, а превосходит его. Но да, жертвам маркетинга только Рона и знают. А то что португалец ни о чем вне системы, которая работает на него - это, конечно, никому не важно. Все его последующие игры и клубы об этом красноречиво говорят.
Ну да, конечно...
А ничего, что эту систему строили вокруг Роналду не просто так?!
Абсолютно нормально строить игру вокруг одного игрока, если он способен давать результат.
+5
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Artmann
Ответ JENNINGS
Потрясающее чувство! Успехов в следующих матчах, Джуд! Главное не снижать к себе требований, и тогда, я надеюсь, Беллингем станет легендой «Мадрида»!
Он же ещё чуть ли не копия чела из ФИФЫ. Прям настолько, что можно и в теорию заговора поверить.
Хотя понятно, что дело в том, что талантливые англичане были и до Беллингема (Санчо тот же).
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Waiway
Ответ Proline
Как можно в четырёх играх забить пять победных мячей? Видимо, как-то по-разному мы понимаем этот термин.
в статье такого и не написано.
Видимо мы по-разному читаем одни и те же буквы
+5
-2
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Nika Disaltre
Ответ Роман
Последний игрок в Реале, который так ярко зажигал был Роналду. И для фанатов клуба это большая радость видеть как игрок забивает в каждом матче, важные голы.
Где-то грустит Бензема, который работал на статистику КР7, а по факту оказалось, что он не только не хуже, а превосходит его. Но да, жертвам маркетинга только Рона и знают. А то что португалец ни о чем вне системы, которая работает на него - это, конечно, никому не важно. Все его последующие игры и клубы об этом красноречиво говорят.
+8
-7
+1
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Manchot
Редко англичане хорошо играют в футбол, а еще реже - в зарубежных клубах.
Удачи Беллингему!
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Artmann
Глоры. Иногда из них получаются и неплохие футболисты.)
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Joni Arm
На фото с Хоселу и Тчуамени , на лице Хоселу ...короче посмотрите сами :*(
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yusupov_kazbek@icloud.com
Вот кто и будь тащить реал.ни какой Мбапе не нужен .
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Bleck Ridermen
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ZdenekTheMAn
После кипящего Вестфалена хвалить астеничный и вечно полусонный Бернабеу... Л - лицемерие.
Как он должен поступить, по твоему?
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