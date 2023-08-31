10 комментариев

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«Их манера игры — наш криптонит»: фанаты «Реала» опасаются матчей с одной из команд группы «сливочных» в ЛЧ

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В Монако отгремела жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Команды-участница узнали своих соперников в главном клубном турнире Европы.

«Мадрид» попал в одну группу с «Наполи», берлинским «Унионом» и «Брагой».

В Лиге чемпионов «Реал» чувствует себя как дома и в любой группе всегда смотрится солидно. На первый взгляд, в этот раз главным конкурентом «сливочных» по группе станет «Наполи». Это все же чемпион Италии! За команду выступает Осимхен, чей трансфер «королевский клуб», по слухам, рассматривал этим летом.

Но поклонников «Мадрида» больше пугают встречи с другим соперником. Болельщики опасаются, что берлинский «Унион» может отобрать у «Реала» очки.

Своими соображениями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Знаете, мне кажется, что «Унион» может доставить нам серьезные проблемы».

💭 «Честно говоря, я бы предпочел, чтобы «Реал» сыграл с «Янг Бойз», а не с «Унионом». Эти парни из Берлина точно подкинут нам неприятный сюрприз».

💭 «На матч с «Наполи» игроки «Мадрида» выйдут максимально собранными. Они знают, что встретятся с победителем Серии А. «Брага», при всем уважении, вряд ли сможет что-то нам противопоставить. А вот в игре с «Унионом» мы можем расслабиться. Они этим обязательно воспользуются, запомните мои слова».

💭 «Я убежден, что мы потеряем очки в матчах против «Униона», их манера игры — наш криптонит. Абсурдная эффективность, быстрые контратаки, низкое владение мячом, прекрасно организованная защита. С такими командами «Реалу» обычно трудно».

💭 «Честно говоря, больше всего из четвертой корзины я боялся «Униона». Хотя я очень жду матчи против этой команды, я уверен, что им и их фанатам это тоже понравится».

💭 «У «Реала» появилась сомнительная фишка. В последних сезонах ЛЧ мы стабильно отдаем очки середнякам. Боюсь, в матчах с «Унионом» эта тенденция продолжится».

Согласны с мнением этих фанатов? А что думаете вы: с какой командой «Реалу» будет играть сложнее всего?

10 комментариев

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Биомеханоид
Свою партию надо играть, а не под соперника подстраиваться. И всё будет гуд. Это они переживать должны. Просто надо как-то отреагировать "У нас могут быть проблемы". Их тут не должно быть, или надо вас палкой гнать.
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СЛИВОЧНЫЙ
Анчелоти должен знать как играет Унион. Даже если Васька со двора знает на какой они строчке были в прошлом сезоне, неужели Карло не знает?
+3
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Артём Поддубный
Реал на расслабоне должен обыгрывать их всех.
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нефанатик
Прекрасный шанс выиграть ЛЧ. Анчелотти со скрипом пройдёт группу, в чемпионате уже к зиме сольется с гонки за чемпионство. Реал его естественно уволят и Зидан возьмет ЛЧ.
А в Ла лиге 3 место. Прям сезоном 17-18 пахнет
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Mustang Shelby
реал всех порвёт в этой группе, если отрыв хороший будет то можно уступить унион играя 2 составом
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Cevin Cigan
В пользу Реала,большой опыт игр в ЛЧ! Нужно ответственно подойти к каждому сопернику и проблемы будут не у нас,а у них.
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Zanat Po
Реал может и не выйти из группы , и немцы и португальцы прошли три тура классификации, пробились с боем , сильные и опасные середняки . Жаль итальянцы всегда проигрывают испанцам , может в этот раз повезет. Реал в Лиге Европы будет неплохо смотреться, удачи ему там))))
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Ophiomorph
Ответ Артём Поддубный
Реал на расслабоне должен обыгрывать их всех.
Согласен, более комфортной группы у Реала давно не видел. Будто пожалел жребий за эпидемию травм.
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