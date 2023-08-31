10 комментариев

В Монако отгремела жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Команды-участница узнали своих соперников в главном клубном турнире Европы.

«Мадрид» попал в одну группу с «Наполи», берлинским «Унионом» и «Брагой».

В Лиге чемпионов «Реал» чувствует себя как дома и в любой группе всегда смотрится солидно. На первый взгляд, в этот раз главным конкурентом «сливочных» по группе станет «Наполи». Это все же чемпион Италии! За команду выступает Осимхен, чей трансфер «королевский клуб», по слухам, рассматривал этим летом.

Но поклонников «Мадрида» больше пугают встречи с другим соперником. Болельщики опасаются, что берлинский «Унион» может отобрать у «Реала» очки.

Своими соображениями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Знаете, мне кажется, что «Унион» может доставить нам серьезные проблемы».

💭 «Честно говоря, я бы предпочел, чтобы «Реал» сыграл с «Янг Бойз», а не с «Унионом». Эти парни из Берлина точно подкинут нам неприятный сюрприз».

💭 «На матч с «Наполи» игроки «Мадрида» выйдут максимально собранными. Они знают, что встретятся с победителем Серии А. «Брага», при всем уважении, вряд ли сможет что-то нам противопоставить. А вот в игре с «Унионом» мы можем расслабиться. Они этим обязательно воспользуются, запомните мои слова».

💭 «Я убежден, что мы потеряем очки в матчах против «Униона», их манера игры — наш криптонит. Абсурдная эффективность, быстрые контратаки, низкое владение мячом, прекрасно организованная защита. С такими командами «Реалу» обычно трудно».

💭 «Честно говоря, больше всего из четвертой корзины я боялся «Униона». Хотя я очень жду матчи против этой команды, я уверен, что им и их фанатам это тоже понравится».

💭 «У «Реала» появилась сомнительная фишка. В последних сезонах ЛЧ мы стабильно отдаем очки середнякам. Боюсь, в матчах с «Унионом» эта тенденция продолжится».

Согласны с мнением этих фанатов? А что думаете вы: с какой командой «Реалу» будет играть сложнее всего?