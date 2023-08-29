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Беллингем снова копирует Зидана – повторил его удар «Байеру» в финале ЛЧ. Сравниваем с оригиналом

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Одна из главных ассоциаций с мадридским периодом карьеры Зинедины Зидана – гол «Байеру» в финале ЛЧ-2002.

Зизу приезжал в «Реал» самым дорогим футболистом: его трансфер обновил рекорд не только внутри клуба, но и в мире. Этим летом «Реал» купил Джуда Беллингема за 103 млн евро, снова обновив рекорд клуба – «Мадрид» ни за кого столько не платил.

Символично, что Джуд взял пятый номер – под ним же играл Зидан. Беллингем не скрывает любви к Зинедину: признавался, что считает его величайшим. На одной из последних тренировок Джуд даже повторил тот самый удар Зизу.

Ждем такой же в финале?

2 комментария

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Asker Nourusov
Таких как Зидан - наверное не будет, несколько поколений выросло . Зизу легенда !!
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