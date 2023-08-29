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Летом Анчелотти просил руководство «Реала» подписать Кейна. Но Перес ответил однозначно

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Карло Анчелотти просил боссов «Реал» подписать Харри Кейна еще до того, как англичанин перебрался в мюнхенскую «Баварию», утверждает Cadena SER.

По данным издания, руководство вежливо отклонило просьбу тренера и даже не попыталось вступить в борьбу за игрока сборной Англии.

Карло понимал, что команде нужен нападающий. Но Флорентино Перес прямо сказал Анчелотти, что «Мадрид» подпишет только Килиана Мбаппе и никого больше, сообщает Cadena SER.

Как известно, француз в итоге остался в «ПСЖ», а «королевский клуб» все же подписал нападающего – Хоселу. Реальным усилением атаки «сливочных» стал Беллингем. В первых трех матчах за «Реал» Джуд забил четыре гола и отдал один ассист.

А Кейн отлично стартовал в Бундеслиге – на его счету три гола в двух матчах немецкого первенства.

Мог ли «Мадрид» летом подписать и Беллингема, и Кейна? Правильно ли поступило руководство «сливочных», отказавшись от трансфера Харри?

7 комментариев

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VuNePonimaete
Вот пусть сам Дон Флорентино и заменяет Бензема на месте центрфорварда
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Алексей Радевич
Ответ Gio Vasadze
Ну Кейна покупать за 100млн не каждый решится. в 25 лет можно было, в 30 не думаю что столько нужно платить.
Азара в 28 за год до конца контракта купили за 100+40 Почему сейчас такая жадность?
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Gio Vasadze
Ответ Алексей Радевич
Азара в 28 за год до конца контракта купили за 100+40 Почему сейчас такая жадность?
Грабли
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Алексей Радевич
Ответ Gio Vasadze
Грабли
А грабли с Мариано- Хоселу вообще не испугали?
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Gio Vasadze
Ответ Алексей Радевич
А грабли с Мариано- Хоселу вообще не испугали?
Сумма риска разная. Кака тоже приходил в Реал лучшим игроком мира, в итоге не оправдал надежд
Но конечно некоторые игроки оправдывают цену риску. Зидан например
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