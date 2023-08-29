7 комментариев

Карло Анчелотти просил боссов «Реал» подписать Харри Кейна еще до того, как англичанин перебрался в мюнхенскую «Баварию», утверждает Cadena SER.

По данным издания, руководство вежливо отклонило просьбу тренера и даже не попыталось вступить в борьбу за игрока сборной Англии.

Карло понимал, что команде нужен нападающий. Но Флорентино Перес прямо сказал Анчелотти, что «Мадрид» подпишет только Килиана Мбаппе и никого больше, сообщает Cadena SER.

Как известно, француз в итоге остался в «ПСЖ», а «королевский клуб» все же подписал нападающего – Хоселу. Реальным усилением атаки «сливочных» стал Беллингем. В первых трех матчах за «Реал» Джуд забил четыре гола и отдал один ассист.

А Кейн отлично стартовал в Бундеслиге – на его счету три гола в двух матчах немецкого первенства.

Мог ли «Мадрид» летом подписать и Беллингема, и Кейна? Правильно ли поступило руководство «сливочных», отказавшись от трансфера Харри?