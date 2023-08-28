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Мадридское дерби и два тура ЛЧ. Винисиус пропустит очень много матчей

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По сообщениям Diario AS, Винисиус получил разрыв мышцы и может выбыть из строя более чем на месяц. Вот восемь матчей «Реала», которые он, скорее всего, пропустит:

🏠 «Хетафе» - 2 сентября

После игры с «Хетафе» – двухнедельный международный перерыв.

🏠 «Реал Сосьедад» - 16 сентября

🏆 1-й тур Лиги чемпионов - 19/20 сентября

✈️ «Атлетико Мадрид» - 24 сентября

🏠 «Лас Пальмас» - 27 сентября

✈️ «Жирона» - 1 октября

🏆 Лига чемпионов 2-й тур - 3/4 октября

🏠 «Осасуна» - 8 октября

Желаем Вини скорейшего выздоровления.

1 комментарий

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Asker Nourusov
это начало сезона для Мадрида , очень болезненный выдался, желаю скорейшего выздоровления всем игрокам Реала и попытаться взять ТРЕБЛ)))!!
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