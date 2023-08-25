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Видео дня📹 «Реал»-2010 под мелодию Lonely - от этого ролика аж слезы наворачиваются😢😢😢

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Большинство из них уже закончили карьеры.

Хедира, Озил, Марсело, совсем юный Роналду и как всегда суровый Моуринью. Это легендарный «Реал» из 2010 года.

2 комментария

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Intouchble Intouchble
Реал 2011-2012 был монстром, один из лучших команд когда либо. Жаль что не выиграли ЛЧ в этом году.
Рекордный 121 голов в чемпионском Ла Лиге, убийственные контратаки и дальные пушки Рона, помню как будто это было вчера
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