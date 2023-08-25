Видео дня📹 «Реал»-2010 под мелодию Lonely - от этого ролика аж слезы наворачиваются😢😢😢
Большинство из них уже закончили карьеры.
Хедира, Озил, Марсело, совсем юный Роналду и как всегда суровый Моуринью. Это легендарный «Реал» из 2010 года.
Большинство из них уже закончили карьеры.
Хедира, Озил, Марсело, совсем юный Роналду и как всегда суровый Моуринью. Это легендарный «Реал» из 2010 года.
Рекордный 121 голов в чемпионском Ла Лиге, убийственные контратаки и дальные пушки Рона, помню как будто это было вчера