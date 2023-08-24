Нападающий открыл счет в матче 3-го тура с «Аль-Риядом».

Экс-игрок «Реала» провел 7 матчей за «Аль-Иттихад» во всех турнирах. За этот период он забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Asharq Al-Awsat сообщал, что Нуну Эшпириту Санту, работающий в команде с прошлого сезона, дал понять руководству клуба, что форвард не соответствует стилю его игры. Тренер изначально не просил клуб подписывать Бензема.

Кроме того, после перехода в «Аль-Иттихад» Бензема рассчитывал получить капитанскую повязку, но этого не произошло.

Утверждается, что в совокупности это привело к напряженности в отношениях тренера и игрока. Француз чувствует себя некомфортно и считает, что Нуну ведет себя непрофессионально.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» 6 июня после ухода из «Реала».