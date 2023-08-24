Время делать ставки.

За семь дней до закрытия трансферного окна Карло Анчелотти публично закрыл двери в «Реал» для любых потенциальных новичков.

«Я на 100% исключаю это. Все закрыто, я отказываюсь от любых новых трансферов до закрытия окна — состав укомплектован», — заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой».

Логично предположить, что это его окончательное решение, учитывая, что в следующий раз, когда Карлетто проведет предматчевую пресс-конференцию, трансферное окно уже будет закрыто.

Однако журналист Relevo Хорхе Пикон, специализирующийся на инсайдах из «Мадрида», утверждает, что Карло говорит не всю правду. Он написал в своих соцсетях:

«Если вы спросите Анчелотти лично, он скажет вам, что ему нужна топовая «девятка».

Но Карло – человек клуба и, поэтому он транслирует послание, которое передается ему сверху, где (почти) всегда понимают, что их цель — Мбаппе. Даже в 2024 году».

До закрытия трансферного окна осталась ровно неделя, поэтому в самом ближайшем будущем мы узнаем, чем завершится сага о Мбаппе этим летом. Некоторые СМИ утверждали, что «Реал» готовится сделать довольно скромное предложение «ПСЖ» в самом конце трансферного окна и поставить парижский клуб перед выбором: отдать Килиана бесплатно в следующем году или же получить за него сколько-то денег в этом.

Что ж, затаили дыхание и ждем.