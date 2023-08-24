За неделю до закрытия трансферного окна Карло Анчелотти в очередной раз подтвердил, что «Реал Мадрид» выполнил все свои задачи на рынке и не ищет новых футболистов.

«Все кончено, я отрицаю слухи о любых новых контрактах до закрытия трансферного окна – команда укомплектована», - заявил итальянский тренер во время пресс-конференции.

Это утверждение ставит точку в саге Килиана Мбаппе этим летом. «Реал Мадрид» не намерен подавать запоздалую заявку «ПСЖ».

Оставался вопрос, привлечет ли «Реал Мадрид» опытного защитника по краткосрочному контракту в связи с травмой Эдера Милитао. Судя по всему, клуб в этом тоже не заинтересован.