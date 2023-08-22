«Я думаю, что сейчас я в 10 раз лучше, чем был в прошлом сезоне», - заявил Джуд Беллингем Real Madrid TV.

«Рядом с такими одноклубниками я учусь. Уровень в «Мадриде» очень высок. Я впитываю все, как губка. Мои товарищи по команде продолжают проявлять себя на протяжении многих игр, и я тоже должен вносить свой вклад».

Беллингем оформил дубль в ворота «Альмерии» в прошедшие выходные, а также сделал результативную передачу на Винисиуса, благодаря которой бразилец открыл счет своим голам в этом сезоне.

Если Беллингем продолжит в том же духе, то он забьет больше 25 голов в первом же сезоне в «Мадриде».

В прошлом году Джуд записал в свой актив 14 голов и 7 ассистов в 42-х матчах за «Боруссию».