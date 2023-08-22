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Джуд Беллингем: «Сейчас я в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне»

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

«Я думаю, что сейчас я в 10 раз лучше, чем был в прошлом сезоне», - заявил Джуд Беллингем Real Madrid TV.

«Рядом с такими одноклубниками я учусь. Уровень в «Мадриде» очень высок. Я впитываю все, как губка. Мои товарищи по команде продолжают проявлять себя на протяжении многих игр, и я тоже должен вносить свой вклад».

Беллингем оформил дубль в ворота «Альмерии» в прошедшие выходные, а также сделал результативную передачу на Винисиуса, благодаря которой бразилец открыл счет своим голам в этом сезоне.

Если Беллингем продолжит в том же духе, то он забьет больше 25 голов в первом же сезоне в «Мадриде».

В прошлом году Джуд записал в свой актив 14 голов и 7 ассистов в 42-х матчах за «Боруссию».

6 комментариев

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Нефанатик
А обязательно одно и то публиковать каждую неделю по новой?
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soccer.com
Эден Азар тоже так думал!
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Ilia Maksiokov
Если Беллингем продолжит в том же духе, то он забьет больше 25 голов в первом же сезоне (ц)

Нет, если продолжит в том же духе то забьет 57.
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Ilia Maksiokov
Ответ Ilia Maksiokov
Если Беллингем продолжит в том же духе, то он забьет больше 25 голов в первом же сезоне (ц) Нет, если продолжит в том же духе то забьет 57.
Хотя это тоже больше 25, так что всё верно
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max-salashin
Ответ Ilia Maksiokov
Если Беллингем продолжит в том же духе, то он забьет больше 25 голов в первом же сезоне (ц) Нет, если продолжит в том же духе то забьет 57.
А если продолжит в том же духе, плюс еще лучше адаптируется, то 85. А если будет бить пенальти и штрафные, то 125)))
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Mozaika Media
Ответ soccer.com
Эден Азар тоже так думал!
=)
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