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В «Реале» появился игрок, способный успокоить Винисиуса. Новичок мадридцев нашел подход к бразильцу

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Ценнейшее приобретение.

Этим летом «Реал» качественно усилился талантливыми молодыми игроками, которые с первых туров начали вносить свою лепту в успехи мадридского клуба. Особенно в этом отличился Джуд Беллингем, который всего за два тура Ла Лиги уже успел забить 3 гола и оформить ассист.

Однако английского полузащитника можно похвалить не только за восхитительную результативность, но и за то как быстро он сблизился со своими новыми партнерами по команде. Джуд уже перебрасывается шутками с другими игроками мадридцев в соцсетях, ужинает с другими недавно прибывшими футболистами и, кажется, уже смог подружиться со всем коллективом. Он даже смог найти подход к Винисиусу, которого отличает горячий нрав, особенно ярко проявляющийся на поле.

Как рассказал журналист Dazn Серхио Киранте, во время матча против «Альмерии» Винисиус был взбешен после фола и умолял судью наказать противника желтой карточкой. Однако Беллингем подошел к бразильцу, чтобы успокоить его, и сказал сосредоточиться на игре, указывая на его голову.

Кажется, этот парень создан быть игроком «Мадрида».

3 комментария

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Биомеханоид
Лидера, похоже, купили себе на много лет. Известно было, что он максималист. Но всё равно я удивлен, как быстро он проникся. Трансфер еще позначимей Мбаппе потом считаться будет (если будет вообще).
+5
0
+5
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Atash Yoldashow
Болею за Барсу, и скажу так, Беллингем мадридиц, и с ним Реал стал 💪 сильнее.
+4
0
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Биомеханоид
Лидера, похоже, купили себе на много лет. Известно было, что он максималист. Но всё равно я удивлен, как быстро он проникся. Трансфер еще позначимей Мбаппе потом считаться будет (если будет вообще).
Килиан скорее разрушит атмосферу в отличии от Джуда
+3
0
+3
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