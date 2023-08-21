Ценнейшее приобретение.

Этим летом «Реал» качественно усилился талантливыми молодыми игроками, которые с первых туров начали вносить свою лепту в успехи мадридского клуба. Особенно в этом отличился Джуд Беллингем, который всего за два тура Ла Лиги уже успел забить 3 гола и оформить ассист.

Однако английского полузащитника можно похвалить не только за восхитительную результативность, но и за то как быстро он сблизился со своими новыми партнерами по команде. Джуд уже перебрасывается шутками с другими игроками мадридцев в соцсетях, ужинает с другими недавно прибывшими футболистами и, кажется, уже смог подружиться со всем коллективом. Он даже смог найти подход к Винисиусу, которого отличает горячий нрав, особенно ярко проявляющийся на поле.

Как рассказал журналист Dazn Серхио Киранте, во время матча против «Альмерии» Винисиус был взбешен после фола и умолял судью наказать противника желтой карточкой. Однако Беллингем подошел к бразильцу, чтобы успокоить его, и сказал сосредоточиться на игре, указывая на его голову.

Кажется, этот парень создан быть игроком «Мадрида».