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Винисиус vs Роналду. Сравниваем результаты двух лидеров «Мадрида» за первые 5 лет в клубе

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Оказались в клубе в разном возрасте.

Ресурс Transfermarkt в своей инфографике сравнил пятилетний отрезок карьеры двух форвардов − Винисиуса Жуниора и Криштиану Роналду.

О трансфере бразильца из «Фламенго» «Мадрид» договорился, когда игроку было 16 лет. Его представили игроком «королевского клуба» через неделю после совершеннолетия и заплатили за вингера 45 млн евро.

Криштиану Роналду перебрался в столицу Испании уже опытным игроком: ему было 24 года, за его спиной был «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». «Мадрид» заплатил за португальца 80 млн фунтов.

За аналогичные отрезки в пять лет, а именно сезоны-2009/14 и 2018/23, футболисты отыграли примерно одинаковое количество матчей − 246 и 225 матчей соответственно. Вся статистика в пользу Криштиану Роналду, кроме количества завоеванных с клубом трофеев.

Подобный успех со стороны Роналду можно объяснить как тем, что португалец прибыл в команду готовым игроком, так и тем, что он просто более классный футболист. А вы как думаете?

10 комментариев

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Артём Поддубный
Глупое сравнение, во-первых Роналду пришел топовым игроком, уже получавшим Золотой Мяч, и как минимум топ2 в мире, Винисиус же пришел школьником, которому до Роналду как до луны. Самое глупое в этом сравнении это статистика, Роналду настоящий голеодор, забивающий почти в каждом матче, Винисиус немного не про это. Но в любом случае я не верю что Винисиус выйдет на уровень Роналду .
+17
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Нефанатик
Сравнивать этих двух - это видимо забавы ради.
+17
-3
+14
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Азамат Енух
Смешное сравнение) Рон в любом случае более уникум, нежели Вини, хоть убей
+11
-1
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bangura00
Роналду лучший!
+5
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Стальной Вилли
Офигеть, уже 200+матчей у Винисиуса 👏
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Daren Gill
”можно объяснить как тем, что португалец прибыл в команду готовым игроком, так и тем, что он просто более классный футболист.„ С таким уровнем аргументации и статистики можно Вини и Рамоса сравнить.
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Xabi Alonso78
У Роналду даже ассистов больше.
Но с другой стороны, у Криша и партнеры по команде были сильнее и Рон пришел в Реал в 23 года, а Вини в 18.
Но, есть еще один ньюанс, у Криша соперники в Ла лиге были сильнее чем сейчас
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distress of ignorance
Еще бы Винисиуса с Азаром сравнили
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