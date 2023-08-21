10 комментариев

Винисиус vs Роналду. Сравниваем результаты двух лидеров «Мадрида» за первые 5 лет в клубе
Оказались в клубе в разном возрасте.
Ресурс Transfermarkt в своей инфографике сравнил пятилетний отрезок карьеры двух форвардов − Винисиуса Жуниора и Криштиану Роналду.
О трансфере бразильца из «Фламенго» «Мадрид» договорился, когда игроку было 16 лет. Его представили игроком «королевского клуба» через неделю после совершеннолетия и заплатили за вингера 45 млн евро.
Криштиану Роналду перебрался в столицу Испании уже опытным игроком: ему было 24 года, за его спиной был «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». «Мадрид» заплатил за португальца 80 млн фунтов.
За аналогичные отрезки в пять лет, а именно сезоны-2009/14 и 2018/23, футболисты отыграли примерно одинаковое количество матчей − 246 и 225 матчей соответственно. Вся статистика в пользу Криштиану Роналду, кроме количества завоеванных с клубом трофеев.
Подобный успех со стороны Роналду можно объяснить как тем, что португалец прибыл в команду готовым игроком, так и тем, что он просто более классный футболист. А вы как думаете?
Но с другой стороны, у Криша и партнеры по команде были сильнее и Рон пришел в Реал в 23 года, а Вини в 18.
Но, есть еще один ньюанс, у Криша соперники в Ла лиге были сильнее чем сейчас