10 комментариев

Оказались в клубе в разном возрасте.

Ресурс Transfermarkt в своей инфографике сравнил пятилетний отрезок карьеры двух форвардов − Винисиуса Жуниора и Криштиану Роналду.

О трансфере бразильца из «Фламенго» «Мадрид» договорился, когда игроку было 16 лет. Его представили игроком «королевского клуба» через неделю после совершеннолетия и заплатили за вингера 45 млн евро.

Криштиану Роналду перебрался в столицу Испании уже опытным игроком: ему было 24 года, за его спиной был «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». «Мадрид» заплатил за португальца 80 млн фунтов.

За аналогичные отрезки в пять лет, а именно сезоны-2009/14 и 2018/23, футболисты отыграли примерно одинаковое количество матчей − 246 и 225 матчей соответственно. Вся статистика в пользу Криштиану Роналду, кроме количества завоеванных с клубом трофеев.

Подобный успех со стороны Роналду можно объяснить как тем, что португалец прибыл в команду готовым игроком, так и тем, что он просто более классный футболист. А вы как думаете?