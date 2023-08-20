Братья Беллингемы забили за разные клубы в один день. В июне они в один день подписали контракты
Дубль Джуда Беллингема против «Альмерии» обеспечил «Реалу» победу воскресенье.
Но не только это сделало этот день знаменательным для семьи Беллингем.
Как вы помните, у Джуда есть младший брат по имени Джоб.
В тот же день семнадцатилетний полузащитник, выступающий за «Сандерленд» забил свой первый профессиональный гол в ворота «Ротерхэма».
Параллели братьев на этом не заканчиваются, поскольку они также подписали свои контракты со своими клубами в один и тот же день в июне.
Помните ту фотографию с Зиданом?
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