Серхио Аррибас сыграет против "Реала" в субботу вечером за «Альмерию».

Полузащитник впечатлил в матче против "Райо Вальекано". Есть шанс, что на этот раз он дебютирует в стартовом состав клуба.

Многие мадридисты хотели, чтобы Карло Анчелотти сделал Аррибаса более заметным в первой команде в этом сезоне. Однако «Реал» решил продать 21-летнего футболиста на хороших финансовых условиях.

Аррибас был частью академии «Реала» с 2012 по 2023 год. Он провел 14 матчей за первую команду, забив один гол.

Серхио был членом команды, выигравшей Кубок Испании 2022/23 и клубный чемпионат мира 2023 года.