В современном футболе осталось мало таких игроков, как Тони Кроос. Пока другие уезжают на заработки в Саудовскую Аравию попивать сок из плодов асаи, немец на самом высоком уровне играет в старых бутсах и ругает форму с воротниками.

Материальные ценности мало интересуют Крооса. Об этом Тони рассказал в подкасте Einfach mal Luppen, который немец ведет со своим братом Феликсом.

Полузащитник заявил, что при необходимости отказался бы от части дохода, чтобы помочь «королевскому клубу»:

«Если мне придется снизить свою зарплату, я сделаю это без проблем, потому что, когда ты мадридиста, деньги не имеют значения».

Другого ответа от Крооса никто и не ждал. Немец несколько раз говорил, что хочет повесить бутсы на гвоздь исключительно в «Реале».

Этим летом он был близок к завершению карьеры, но все же решил поиграть за «сливочных» еще один сезон. Он продлил контракт с «королевским клубом» до июня 2024 года.

Как же будет грустно провожать его на пенсию, верно?