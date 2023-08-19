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Согласился бы Кроос пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Реалу»? На этот вопрос немец ответил без колебаний

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В современном футболе осталось мало таких игроков, как Тони Кроос. Пока другие уезжают на заработки в Саудовскую Аравию попивать сок из плодов асаи, немец на самом высоком уровне играет в старых бутсах и ругает форму с воротниками.

Материальные ценности мало интересуют Крооса. Об этом Тони рассказал в подкасте Einfach mal Luppen, который немец ведет со своим братом Феликсом.

Полузащитник заявил, что при необходимости отказался бы от части дохода, чтобы помочь «королевскому клубу»:

«Если мне придется снизить свою зарплату, я сделаю это без проблем, потому что, когда ты мадридиста, деньги не имеют значения».

Другого ответа от Крооса никто и не ждал. Немец несколько раз говорил, что хочет повесить бутсы на гвоздь исключительно в «Реале».

Этим летом он был близок к завершению карьеры, но все же решил поиграть за «сливочных» еще один сезон. Он продлил контракт с «королевским клубом» до июня 2024 года.

Как же будет грустно провожать его на пенсию, верно?

5 комментариев

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БЕКБЕРГАН
Ответ Геннадий Чеботарев
а продажа Байера Карвахаля за 6.5 лимонов?
На счёт Байера у Реала был договорённости об обратном выкупи Карвахаля, по этому Байер не ошибся а просто был вынужден продать. Реал всегда когда продаёт своих воспитанников договориться об обратном выкупи за 50% за исключением Хакими и Льоренте.
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Alex Torres
Самая тупейшая ошибка Баварии это продажа Тони
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Ренат Губайдуллин
Ответ Геннадий Чеботарев
а продажа Байера Карвахаля за 6.5 лимонов?
Так Карвахаль продал Байер? Или ты опять попытался своим безграмотным высером подгадить под очередной новостью о Реале и попытаться сойти за эксперта ?)
Когда ты поймешь, что качество бьет количество. Ну и что неплохо бы научиться уже грамотно писать раз ты такой любитель выражать свое глупое мнение
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Alex Torres
Ответ Геннадий Чеботарев
а продажа Байера Карвахаля за 6.5 лимонов?
Байер не топ клуб😀
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