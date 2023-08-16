Зато вышел он из нее очень достойно.

Джуд Беллингем попал в неловкую ситуацию во время общения с фанатами «Реала» из-за незнания испанского языка.

Англичанин, который этим летом присоединился к «Реалу» за £88,5 млн, блестяще начал свою карьеру в Испании, забив гол в первом же матче Ла Лиги. Как сообщают многочисленные журналисты, Джуд отлично влился в новую команду, где уже завел друзей, и начал работать над своим испанским. Однако пока Беллингему приходится очень и очень непросто в тех ситуациях, когда с ним общаются только на испанском языке.

В сети появилось видео, на котором требовательная фанатка на испанском объясняет полузащитнику, что нужно написать для нее на футболке, а Джуд отчаянно пытается понять, что именно от него хотят.

После пошаговых инструкций от поклонницы Беллингем все же смог написать нужное послание, пока мама игрока несколько шокировано наблюдала за происходящим с водительского сидения.

Пользователи соцсетей искренне восхитились терпением новичка «Реала»:

💬 «У него просто невероятное самообладание. Если честно, думаю, что, будь я на его месте, моя голова бы уже взорвалась».

💬 «Я разбит после просмотра этого видео».

💬 «О Боже! Выражение лица его мамы!»

💬 «Фанатка могла бы сэкономить его время и вместо этого выучить английский».

💬 «Лицо его мамы просто говорит: «Какого черта?».

Наверняка в скором времени Джуд будет намного увереннее чувствовать себя в таких ситуациях. Он упорно учит язык, в чем ему помогают товарищи по команде. Полузащитник рассказывал об этом Real Madrid TV во время предсезонки:

«Лукас Васкес и Браим Диас, наверное, мои самые большие учителя испанского языка. Но все вмешиваются и учат меня плохим словам. Я не могу дождаться момента, когда смогу опробовать их!»