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Беллингем попал в неловкую ситуацию во время встречи с фанатами. Все из-за испанского языка

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Зато вышел он из нее очень достойно.

Джуд Беллингем попал в неловкую ситуацию во время общения с фанатами «Реала» из-за незнания испанского языка.

Англичанин, который этим летом присоединился к «Реалу» за £88,5 млн, блестяще начал свою карьеру в Испании, забив гол в первом же матче Ла Лиги. Как сообщают многочисленные журналисты, Джуд отлично влился в новую команду, где уже завел друзей, и начал работать над своим испанским. Однако пока Беллингему приходится очень и очень непросто в тех ситуациях, когда с ним общаются только на испанском языке.

В сети появилось видео, на котором требовательная фанатка на испанском объясняет полузащитнику, что нужно написать для нее на футболке, а Джуд отчаянно пытается понять, что именно от него хотят.

После пошаговых инструкций от поклонницы Беллингем все же смог написать нужное послание, пока мама игрока несколько шокировано наблюдала за происходящим с водительского сидения.

Пользователи соцсетей искренне восхитились терпением новичка «Реала»:

 

💬 «У него просто невероятное самообладание. Если честно, думаю, что, будь я на его месте, моя голова бы уже взорвалась».

💬 «Я разбит после просмотра этого видео».

💬 «О Боже! Выражение лица его мамы!»

💬 «Фанатка могла бы сэкономить его время и вместо этого выучить английский».

💬 «Лицо его мамы просто говорит: «Какого черта?».

Наверняка в скором времени Джуд будет намного увереннее чувствовать себя в таких ситуациях. Он упорно учит язык, в чем ему помогают товарищи по команде. Полузащитник рассказывал об этом Real Madrid TV во время предсезонки:

«Лукас Васкес и Браим Диас, наверное, мои самые большие учителя испанского языка. Но все вмешиваются и учат меня плохим словам. Я не могу дождаться момента, когда смогу опробовать их!»

2 комментария

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Сергей Добрынин
Если бы кто нибудь один объяснял , а не галдели бы вместе , было бы проще
+2
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Ophiomorph
Красавец, что проявил терпение и не зазвезлился с обычным человеком даже в ситуации когда не знает языка, ничего тут не скажешь
+1
0
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