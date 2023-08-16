Родриго всегда обожал Криштиану Роналду и с детства мечтал играть за «Реал». Об этом бразилец рассказал в интервью изданию GE.

В 2019 году мечта юноши сбылась. Он наконец надел форму «королевского клуба».

С тех пор Гоэс вместе с «Реалом» взял несколько трофеев, стал основным игроком команды и заполучил культовый 11-й номер.

Теперь Родриго знает, каково быть игроком «Мадрида». Бразилец уверяет, что это очень непросто:

«Пресса оказывает на нас большое давление. Не знаю, как это объяснить. Я просто чувствую, что журналисты, которые поддерживают «Реал», всегда очень благосклонны, а те, кто нас не поддерживает, всегда лгут и мешают.

Вся Испания и Европа объединятся против мадридского «Реала». У нас есть свои фанаты, но для тех, кто за нас не болеет, это не просто клуб. Его ненавидят».

Как говорится, тяжела и неказиста жизнь простого мадридиста.