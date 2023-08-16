И это не Винисиус.

Как сообщает Marca, Карло Анчелотти не намерен менять схему 4-4-2, по которой сейчас играет «Мадрид». Итальянский тренер уже намекнул, что будет усердно работать над тем, чтобы команда наилучшим образом поняла ее.

«Мы будем играть с тем же желанием и с той уверенностью, что мы можем быть конкурентоспособны, − сказал Анчелотти. − Мы должны совершенствоваться и работать над деталями».

По данным источника, ключевым игроком системы Анчелотти стал Джуд Беллингем, а не Винисиус Жуниор. Карлетто видит в нем человека, который способен управлять игрой и приносить много голов.

Англичанин, безусловно, доказал, что он справится с этой задачей. Он уже забил блестящий гол в ворота «Атлетика», но еще предстоит выяснить, как далеко он сможет зайти.