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Анчелотти хочет играть по схеме 4-4-2. Она идеально подходит одному игроку «Мадрида»

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И это не Винисиус.

Как сообщает Marca, Карло Анчелотти не намерен менять схему 4-4-2, по которой сейчас играет «Мадрид». Итальянский тренер уже намекнул, что будет усердно работать над тем, чтобы команда наилучшим образом поняла ее.

«Мы будем играть с тем же желанием и с той уверенностью, что мы можем быть конкурентоспособны, − сказал Анчелотти. − Мы должны совершенствоваться и работать над деталями».

По данным источника, ключевым игроком системы Анчелотти стал Джуд Беллингем, а не Винисиус Жуниор. Карлетто видит в нем человека, который способен управлять игрой и приносить много голов.

Англичанин, безусловно, доказал, что он справится с этой задачей. Он уже забил блестящий гол в ворота «Атлетика», но еще предстоит выяснить, как далеко он сможет зайти.

3 комментария

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Davron Mamadzhanov
дай бог чтобы эта схема сработала
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Нефанатик
4-4-2 - это гарантия отсутствия результатов
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Геннадий Чеботарев
Ответ Нефанатик
4-4-2 - это гарантия отсутствия результатов
не понимаю почему тебе не нравится 4-4-2 ? она как раз под нашу полузащиту. нам только Мбаппе вместо Винисиуса и вообще огонь!
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